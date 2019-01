Die Kanzlerin besucht Griechenland. Statt Anti-Merkel-Kurs setzt Ministerpräsident Alexis Tsipras diesmal auf Wahlgeschenke. Ein ökonomisches Lehrstück darüber, warum Staatsausgaben stetig steigen.

Rund um Weihnachten erlebten Millionen Griechen eine Bescherung der besonderen Art. Der Staat zahlte Familien eine "Sozialdividende" bis 1350 Euro. Selbständige sollen künftig geringere Sozialabgaben zahlen, Angestellte einen höheren Mindestlohn erhalten. Und für Rentner setzt die Regierung von Ministerpräsident Alexis Tsipras eine geplante Kürzung der Altersbezüge aus.

Da der griechische Primärhaushalt (Budget ohne Kosten für den Schuldendienst) zuletzt einen Überschuss aufwies, gibt sich die linke Syriza-Regierung wieder großzügiger. Hellas muss nach den Vorgaben seiner Geldgeber einen Primärüberschuss von 3,5 Prozent erzielen, und bisherige Prognosen sahen die Griechen auch auf einem guten Weg. Angesichts der beschlossenen Wahlgeschenke sind Experten nun aber skeptisch. Und Tsipras? Ein Blick in den Kalender verheißt nichts Gutes: Spätestens im Oktober stehen in Griechenland die nächsten Parlamentswahlen an.

Steigende Staatsausgaben vor Urnengängen - der Wirtschaftsnobelpreisträger William Nordhaus hat das Phänomen 1975 "politischer Konjunkturzyklus" genannt. Bis heute ist es sehr verbreitet: Eine Regierung wuchert vor dem Ende ihrer Amtszeit mit Steuergeld, um wiedergewählt zu werden. Rund um den Globus haben auch deshalb Ausgaben und Defizite der öffentlichen Hand, allen Austeritätsdebatten zum Trotz, neue Höchststände erreicht.

Die politökonomischen Ursachen steigender Staatsausgaben beschäftigt die Volkswirtschaftslehre seit ihren Ursprüngen. Bereits Handelstheoretiker David Ricardo (1772-1823) prägte den Begriff der "Fiskalillusion": Danach unterschätzen die Bürger die Kosten von Leistungen, die der Staat über Kredite finanziert. Wodurch sich Regierungen ermuntert fühlen, öffentliche Güter auf Pump zu finanzieren, statt Steuern und Abgaben zu erhöhen. "Die Staatsverschuldung", schrieb Ricardo, sei "eine der schrecklichsten Geißeln, die jemals zur Plage einer Nation erfunden wurden".

Auch den deutschen Ökonomen Adolph Wagner (1835-1917) trieb das Thema um. Wächst die Wirtschaft, schrieb der Finanzwissenschaftler ausgangs des 19. Jahrhunderts, gewinne sie zugleich an Komplexität: Die gesamte Gesellschaft differenziere sich aus. Behörden erhalten neue Aufgaben, Bürger verlangen ...

