TLG IMMOBILIEN meldet Vollvermietung im Berliner Büroobjekt Kapweg - 60 % Leerstand abgebaut DGAP-News: TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Immobilien/Vertrag TLG IMMOBILIEN meldet Vollvermietung im Berliner Büroobjekt Kapweg - 60 % Leerstand abgebaut 11.01.2019 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. TLG IMMOBILIEN meldet Vollvermietung im Berliner Büroobjekt Kapweg - 60 % Leerstand abgebaut - Leerstand von 60 % (11.000 m²) binnen zwei Jahren vollständig abgebaut - Wesentliche Objektkennzahlen deutlich verbessert - Namhafte und bonitätsstarke Mieter gewonnen Berlin, 11. Januar 2019 - Mit der Vermietung von zuletzt rd. 2.000 m² Bürofläche an das Bezirksamt von Berlin-Mitte, konnte die TLG IMMOBILIEN AG (DE000A12B8Z4) die Vollvermietung des Büroobjektes im Kapweg 3-5, 13405 Berlin, erreichen. Die Immobilie wurde Ende 2016 mit einem EPRA Leerstand von rd. 60 %, dies entsprach ca. 11.000 m², in den Bestand der Gesellschaft übernommen. Asset Management-Maßnahmen, wie bspw. die Umsetzung von Bestandsmietern im Objekt, und die starke Nachfrage nach Büroflächen am Berliner Markt haben den sukzessiven Abbau dieses hohen Leerstandes in den vergangenen zwei Jahren zügig ermöglicht. Gewonnen wurden als neue Mieter unter anderem das Bezirksamt von Berlin-Mitte und die hello.de Berlin GmbH. Die wesentlichen Kennzahlen des Objektes konnten deutlich optimiert werden: Kennzahl per Unter Berücksichtigung der Verände- 31.12.2016 Neuverträge rung Immobilienwert EUR 30,6 EUR 46,0 Mio.* + 50,4 % Mio. Jahresnettokaltmie- EUR 0,7 EUR 3,0 Mio. + 303,5 te Mio. % EPRA 58,5 % 1,0 % - 57,5 Leerstandsquote Pkt. WALT 6,0 Jahre 5,6 Jahre -0,4 Jahre Durchschnittsmiete EUR 8,06 EUR 13,68 + 69,7 % pro m² * Bewertungsstichtag: 30.06.2018, Vollvermietung wird erst per 31.12.2018 im Immobilienwert berücksichtigt "Die Vollvermietung und die weiteren deutlich verbesserten Kennzahlen belegen, wie ein aktives Asset Management und die gute Marktlage in Berlin optimal durch unser Team genutzt werden, um ein Objekt wie dieses erfolgreich zu repositionieren und es an die vorherrschenden Marktbedingungen anzupassen", erklärt Jürgen Overath, COO der TLG IMMOBILIEN. Im Rahmen der Repositionierung wurden neben einem modernen Vermarktungsauftritt auch bestehende Mieter im Hause zur effizienteren Flächenausnutzung umgesetzt. Darüber hinaus wurden bauliche Maßnahmen realisiert, um bspw. Mieterbedürfnissen gerecht zu werden und vor allem den einstigen Rohbauzustand einiger Flächen in attraktive Büroflächen zu wandeln. ZUM OBJEKT Das siebenstöckige Bürohaus am Kapweg 3-5 wurde im Jahr 1997 erbaut und verfügt über insgesamt rd. 18.200 m² Mietfläche, sowie 182 Tiefgaragenstellplätze. Die Flächen sind flexibel als Einzel- oder Großraumbüro gestaltbar. Mieter sind im Wesentlichen klassische Büronutzer und Arztpraxen. Das Objekt liegt unweit des Flughafens Tegel am belebten Kurt-Schumacher-Platz und in unmittelbarer Nachbarschaft zum Einkaufszentrum "Der Clou". Die Lage des Objekts auf Google Maps: hier bitte klicken. FOTO VOM OBJEKT Be- Büroobjekt Kapweg 3-5, 13405 Berlin, TLG IMMOBILIEN AG zeich- nung: Urhe- Michael Fahrig ber: [1]Zum Download. 1. https://www.tlg.de/fileadmin/user_upload/Pressebil der/2017_08_XX_Foto_TLG_Kapweg_3-5_Berlin_by_Michael_Fah- rig.jpg KONTAKT Christoph Wilhelm Sven Annutsch Unternehmenskommunikation Investor Relations Telefon: +49 30 2470 6355 Telefon: +49 30 2470 6089 E-Mail: christoph.wilhelm@tlg.de E-Mail: sven.annutsch@tlg.de Als aktiver Portfolio Manager ist die TLG IMMOBILIEN AG ein Gewerbeimmobilienspezialist für Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie bewirtschaftet in ihrem hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin, Frankfurt am Main, Dresden, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über ein regional diversifiziertes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in hoch frequentierten Mikrolagen. Es zählen weiterhin insgesamt sieben Hotels in Berlin, Dresden, Leipzig und Rostock zu ihrem Portfolio. Die Objekte der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen und langfristige Miet- bzw. Pachtverträge aus. Zum 30. September 2018 beträgt der Immobilienwert EUR 3,7 Mrd. Der EPRA Net Asset Value je Aktie liegt bei EUR 23,58 zum Stichtag. Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der TLG IMMOBILIEN AG nach bestem Wissen erstellt wurden. 11.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 