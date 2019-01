The following instruments on XETRA do have their first trading day 11.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US29279FAA75 ENERG.TR.OP. 19/49 BD01 BON USD N

CA XFRA US298785HV15 EIB 19/24 BD01 BON USD N

CA XFRA US571748BE18 MARSH+MCLENN 19/20 BD01 BON USD N

CA XFRA US9128285V80 USA 19/22 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1935134095 ABN AMRO BK 19/21 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1935139995 ABN AMRO BK 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1935153632 NATL BK CDA 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1935204641 ANZ N.Z.INTL 19/24MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1935275237 MUNICIP.FIN. 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1936137139 DEXIA CL 19/26 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1936139770 DT. BAHN FIN. 19/28 MTN BD01 BON EUR N

CA GR91 XFRA CA22905T2056 CRYPTOBLOC TECHS EQ00 EQU EUR N

CA B9T XFRA CA45845F1009 INTERBIT LTD EQ00 EQU EUR N

CA 2VV XFRA CA98936N1024 ZENABIS GLOBAL INC. EQ00 EQU EUR N

CA WTI2 XFRA DE000A2N7NJ6 WISDOMTR. ART.INT. DLADZ EQ00 EQU EUR Y

CA IU0E XFRA IE00BG5QQ390 ISHSII-DCB S.0-3Y ETFEOHA EQ00 EQU EUR Y

CA TKDA XFRA US8740602052 TAKEDA PHARM.SPON.ADR/1/2 EQ01 EQU EUR N

CA DUB1 XFRA ZAE000058723 DRDGOLD LTD EQ01 EQU EUR N