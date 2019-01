FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.01.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

UMG XFRA AU000000XTV1 XTV NETWORKS LTD

IB5A XFRA HK1097008929 I-CABLE COMMNCTNS

CKS2 XFRA BMG3978C1249 GOME RET.HLDG.SUB.HD-,025

GF6A XFRA CA92026G1019 VALORO RESOURCES INC.

XFRA CA0557661091 BTL GROUP LIMITED

24P XFRA US81362J1007 SECOND SIGHT MED.PRODUCT.

GR9 XFRA CA22905T1066 CRYPTOBLOC TECHS