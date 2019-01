FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.01.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 14.01.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.01.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

DX29 XFRA LU0412624271 XTR.MSCI PAN-EURO 1C

39J XFRA HK0368041528 SINOTRANS SHIPPING

VHM XFRA ES0182870214 SACYR S.A. INH. EO 1

A6X XFRA SE0005250719 AXICHEM AB A

IC1G XFRA GB00BD8QVH41 INTERCONT.H.LS-,198095238