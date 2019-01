Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Südzucker von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 9 auf 12 Euro angehoben. Damit berücksichtige er eine raschere Erholung der Profitabilität im Zuckergeschäft, schrieb Analyst John Ennis in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2019 / 22:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

