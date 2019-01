TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer vom Donnerstag zeigen sich die meisten Börsen in Ostasien am Freitag wieder mit positiven Vorzeichen. Gut kommt an den Märkten der Region an, dass nun auch der Chef der US-Notenbank höchstselbst taubenhafte Töne anschlägt. Auch sind die Anleger optimistisch, dass der Handelskonflikt zwischen China und den USA beigelegt werden kann, auch wenn bei den Gesprächen auf mittlerer Ebene in dieser Woche noch kein Durchbruch erzielt wurde. Immerhin soll sich China aber bereit erklärt haben, mehr Energie- und Agrarprodukte sowie verarbeitete Güter aus den USA zu beziehen.

Angeführt werden die ostasiatischen Börsen vom japanischen Aktienmarkt. Dort legt der Nikkei-225-Index um 0,9 Prozent zu auf 20.347 Punkte. Unterstützung erhält er auch vom Yen, der zum Dollar wieder etwas nachgegeben hat, was die Exportchancen japanischer Unternehmen verbessert. Die Börsen in Schanghai und Hongkong legen um 0,4 und 0,3 Prozent zu. In Seoul gewinnt der Kospi 0,5 Prozent. Gegen die regionale Tendenz schloss die australische Börse mit einem Minus von 0,4 Prozent. Verluste im Finanz- und Bergbausektor lasteten dort auf dem Markt.

Fed-Chef signalisiert langsamere Zinserhöhungen

Nachdem andere Vertreter der US-Notenbank in jüngster Zeit eine langsamere Gangart bei den Zinserhöhungen signalisiert hatten, äußerte sich am Donnerstag auch Fed-Chairman Jerome Powell in diese Richtung. Die Federal Reserve könne "geduldig" sein, sagte er. Was die Handelsgespräche zwischen den USA und China angeht, konzentrieren sich die Anleger auf den konzilianteren Ton, den beide Verhandlungspartner neuerdings anschlagen, und setzen darauf, dass bald auf höherer Ebene weiterverhandelt wird. US-Finanzminister Steve Mnuchin sagte am Donnerstag, er erwarte, dass der oberste chinesische Handelsbeauftragte, Vize-Premier Liu He, noch in diesem Monat zu Verhandlungen in die USA komme.

Daneben rückt allmählich die Bilanzsaison in den Blick. In Tokio verteuern sich die Aktien des Einzelhandelskonzerns Fast Retailing um fast 6 Prozent. Der warme Herbst hat zwar den japanischen Filialen der Tochter Uniqlo im ersten Geschäftsquartal, das im November endete, das Geschäft verhagelt, im Ausland erzielte die Bekleidungskette aber kräftige Zuwächse. Fast Retailing bekräftigte daher die Jahresgewinnprognose.

Spekulationen auf die baldige Vergabe von 5G-Lizenzen stützen die Aktien einiger chinesischer Telekommunikationsunternehmen. Laut einem Behördenvertreter sollen die Lizenzen in diesem Jahr vergeben werden. China Telecom steigen in Hongkong um 1 Prozent und China Mobile um 0,1 Prozent.

Aktien von Apple-Zulieferern, die in der vergangenen Woche von der Umsatzwarnung des iPhone-Herstellers nach unten gezogen wurden, erholen sich derweil weiter. In Taiwan gewinnen Largan gut 8 Prozent. In Hongkong geht es für Sunny Optical um 1,4 Prozent nach oben und für AAC Technologies um 4 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.774,60 -0,36% +2,27% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.347,50 +0,91% +1,66% 07:00 Kospi (Seoul) 2.074,38 +0,54% +1,63% 07:00 Schanghai-Comp. 2.545,32 +0,40% +2,06% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.586,73 +0,25% +2,21% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.201,19 +0,56% +2,91% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.677,02 -0,11% -0,69% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.55 Uhr % YTD EUR/USD 1,1526 +0,2% 1,1499 1,1536 +0,5% EUR/JPY 124,83 +0,1% 124,70 124,58 -0,7% EUR/GBP 0,9033 +0,2% 0,9017 0,9040 +0,4% GBP/USD 1,2761 +0,1% 1,2753 1,2763 +0,1% USD/JPY 108,29 -0,1% 108,44 107,98 -1,3% USD/KRW 1116,73 -0,1% 1117,90 1119,20 +0,2% USD/CNY 6,7540 -0,5% 6,7885 6,7786 -1,8% USD/CNH 6,7514 -0,6% 6,7923 6,7862 -1,7% USD/HKD 7,8408 +0,0% 7,8388 7,8394 +0,1% AUD/USD 0,7213 +0,4% 0,7183 0,7177 +2,4% NZD/USD 0,6819 +0,6% 0,6781 0,6783 +1,6% Bitcoin BTC/USD 3.617,63 -0,3% 3.627,25 3.798,50 -2,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,62 52,59 +0,1% 0,03 +15,9% Brent/ICE 61,65 61,68 -0,0% -0,03 +13,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.293,98 1.286,44 +0,6% +7,54 +0,9% Silber (Spot) 15,73 15,57 +1,0% +0,15 +1,5% Platin (Spot) 823,80 821,50 +0,3% +2,30 +3,4% Kupfer-Future 2,66 2,64 +0,9% +0,02 +1,1% ===

