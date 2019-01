Die japanische Staatsanwaltschaft hat eine neue Anklage gegen den in Untersuchungshaft sitzenden früheren Verwaltungsratschef des Renault -Partners Nissan , Carlos Ghosn, erhoben. Dies gab das Bezirksgericht am Freitag bekannt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 64-Jährigen vor, Verluste aus Devisen-Absicherungsgeschäften während der Finanzkrise 2008/2009 auf Nissan übertragen und damit gegen Unternehmensgesetze verstoßen zu haben. Zuvor hatte sie den Architekten der internationalen Autoallianz aus Renault, Nissan und Mitsubishi bereits wegen Verstoßes gegen Börsenauflagen angeklagt. Wegen dieses Vorwurfs war Ghosn am 19. November vergangenen Jahres in Tokio festgenommen worden. Seither sitzt er in U-Haft./ln/DP/jha

ISIN JP3672400003 FR0000131906

