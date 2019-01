Die Schweizer Großbank Credit Suisse kauft ab kommender Woche eigene Anteile zurück. Das Aktienrückkaufprogramm habe wie im Dezember mitgeteilt ein Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Franken (1,3 Mrd Euro), teilte die Bank am Freitag in Zürich mit. Das angepeilte Mindestvolumen liegt bei einer Milliarde Franken. Die Bank hatte den Aktienrückkauf im Dezember bei einem Investorentag angekündigt. 2020 ist noch einmal der Rückkauf von Aktien in diesem Volumen geplant.

Zudem will die Credit Suisse die Dividende ab 2019 jährlich um mindestens fünf Prozent steigern. Zuletzt hatte die Bank ihre direkte Gewinnbeteiligung an die Aktionäre wegen der Krise der Bank drastisch gekürzt. Für 2017 hatte die Bank lediglich 25 Rappen je Anteil ausgeschüttet - nach 70 Rappen in den Jahren davor. Für das vergangene Jahr rechnen die Experten mit einer leicht höheren Ausschüttung.

Beide Schritte sind ein Beleg für die wieder bessere finanzielle Ausstattung der Bank, nachdem sie 2015 und 2017 noch Milliarden über die Ausgabe neuer Aktien an Bord nehmen musste./zb/men/fba

ISIN CH0012138530

AXC0060 2019-01-11/07:52