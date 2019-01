CTRIP ist kein Reiseveranstalter, sondern eine Reiseplattform ähnlich wie BOOKING HOLDINGS in den USA. Die Umsätze legen zweistellig zu. Niemand kann sich so recht vorstellen, welche Plandaten anzunehmen sind, wenn 1,3 Mrd. Chinesen die Welt sehen wollen. Es sind unkalkulierbare Vorstellungen. Schwerpunkt ist die chinesische Mittelklasse mit inzwischen ausreichendemEinkommen und ambitionierten Reisezielen. In den kommenden fünf bis 10 Jahren werden rd. 780 bis 800 Mio. Chinesen Europa oder die USA besuchen. EineVergleichszahl mit anderen Ländern ist unmöglich. CTRIPwuchs in den vergangenen fünf Jahren um über 500 % und wurde inzwischen ebenfalls halbiert, nämlich von 60 % (in New York als ADR gehandelt) auf rd. 24 %. Es gilt: Hohe Volatilität, aber eine Anfangsposition Titeln ist ein echtes Zukunftsinvestment.



