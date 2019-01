Es gibt kaum etwas Schwierigeres, als Bärenmärkte zu handeln - weil die (vorünergehenden) Gegen-Rallys häufig extrem impulsiv sind! So wie derzeit: erstmals seit September geht es fünf Tage in Folge nach oben, wir sehen den stärksten 10-Tages-Anstieg seit dem Jahr 2009. Derzeit stehen die US-Indizes an zentralen Widerstandsmarken - an denen nun schwer gerungen wird. Dabei deuten aber übergeordnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...