Basel (awp) - Die Messebetreiberin MCH hat Florian Faber zum CEO der Division Live Marketing Solutions ernannt. Er tritt damit die Nachfolge von Jean-Marc Devaud an, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Faber werde damit auch zum Mitglied des Executive Boards ernannt. Faber werde per sofort die Aufgaben von Jean-Marc ...

Den vollständigen Artikel lesen ...