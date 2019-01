Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1519 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Auch zum Franken steht der Euro bei aktuell 1,1331 etwas höher als noch am Donnerstagabend. Auf Wochensicht hat der Euro gegenüber US-Dollar und auch zum Franken etwa ein Prozent hinzugewonnen. Der US-Dollar bewegt ...

