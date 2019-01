CSGN SE- Credit Suisse startet AktienrückkaufADEN SE- Adecco: BlackRock meldet Anteil von 5,21%CFR SE- RICHEMONT Q3 UMSATZ 3,92 MRD €; ERW. 3,93 MRD €ALO FP- Alstom-CEO deutet mögliches Scheitern des Siemens -JV an: Kreise NDX1 - Nordex erhält 150-MW-Auftrag aus den USATIM - Lottoland bestätigt, über 4.01% an Zeal Network zu haltenKU2 - Kuka senkt Prognosen 2018 erneut - Abkühlung und Unwägbarkeiten HLE - Hella H1 ber. Ebit EU302 Mio, H1 ber. Ebit-Marge +8,6%LHA - Lufthansa löst Air France nach 14 Jahren als Europas Nr. 1 ab VOW3 - Der Automobilkonzern Volkswagen will frühere Manager zur Kasse bitten. Kurz vor Jahresende hat der Autobauer Klage gegen den in den USA inhaftierten Manager Oliver ...

