Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag leicht gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,06 Prozent auf 164,25 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 0,25 Prozent.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern spielt der Handelskonflikt zwischen den USA und China weiter eine wichtige Rolle für die Kursentwicklung an den Finanzmärkten. "Es scheint, als wären die Erwartungen an eine schnelle Beilegung des Handelskonflikts zu hoch gesteckt worden", erklärte Patrick Boldt, Experte der Landesbank Hessen-Thüringen, die eher vorsichtige Haltung der Anleger und die Kursgewinne bei den Festverzinslichen.

Es gebe zwar Fortschritte in den Gesprächen zwischen den USA und China, sagte Boldt. Konkrete Informationen über eine Einigung sind jedoch immer noch nicht zu vernehmen. Nach jüngsten Informationen des "Wall Street Journal" sollen die Gespräche zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt Ende Januar fortgesetzt werden.

Im weiteren Tagesverlauf stehen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Erst am Nachmittag könnten Kennzahlen zur Preisentwicklung in den USA für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen. Die Verbraucherpreise spielen eine wichtige Rolle für die weitere Geldpolitik der US-Notenbank Fed./jkr/fba

ISIN DE0009652644

AXC0070 2019-01-11/08:29