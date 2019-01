Im langfristigen Chartbild auf Wochenbasis sticht es förmlich ins Auge: Auch, wenn die relevanten Trendlinien jeweils etwas korrigiert werden mussten, es bleibt bei einer großen Dreiecksformation, in der sich die Volkswagen Vorzugsaktie bewegt. In einem Dreieck, dessen Spitze immer näher kommt. Aktuell liegen zwischen den beiden Linien (135 und 152 Euro) nur noch 17 Euro. Und die Volatilität der Aktie ist hoch, was bedeutet: Der Ausbruch kann jederzeit erfolgen.

