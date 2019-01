Der Halbleiterhersteller Dialog Semiconductor hatte es in den vergangenen Tagen als einer der bekanntesten Zulieferer für den amerikanischen Smartphone-Giganten Apple nicht leicht. Allerdings zeigt sich auch im Aktienverlauf, dass immer mehr Investoren hier auf eine eigenständige Wachstumsstory bauen.

Die Umsatzwarnung von Apple zum Jahreswechsel sorgte insbesondere in der Halbleiterbranche erneut für massiven Kursdruck. Dialog Semiconductor war davon durchaus zu Recht betroffen, da man trotz der im vergangenen Jahr beschlossenen Neuorientierung immer noch einen Großteil seiner Umsätze mit dem US-Tech-Giganten macht.

Bekanntlich hatte Dialog Semiconductor im vergangenen Jahr den Befreiungsschlag gewagt und das bisherige Geschäft mit Halbleitern für das Energiemanagement in Apple-Smartphones an den US-Konzern verkauft. Beide Firmen hatten dennoch verabredet, dass der deutsche Halbleiterzulieferer weiterhin andere Komponenten liefert. Insofern bleibt das Apple-Geschäft immer noch eine wesentliche Einnahmequelle von Dialog Semiconductor.

Was allerdings am Markt zunehmend auch wahrgenommen wird: Durch den Spartenverkauf hat sich das deutsche Unternehmen einen großen finanziellen Spielraum geschaffen, um seinerseits in bestehende Aktivitäten zu investieren bzw. in neue Bereiche zu expandieren. Dies durchaus auch durch Übernahmen.

