Das Analysehaus RBC hat Vinci auf "Outperform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Nach dem Kursrückgang zwischen Juli und Dezember, der auf die schlechte Stimmung in Frankreich angesichts schrumpfender Wirtschaftswachstumsraten und die Proteste der "Gelbwesten" zurückgehe, biete sich eine attraktive Einstiegsgelegenheit für die Aktie des französischen Bau- und Infrastrukturkonzerns, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese sei ihr bevorzugter langfristiger Branchentitel./gl/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2019 / 17:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-01-11/08:43

ISIN: FR0000125486