APRR preiste eine Senior Unsecured Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von 9 Jahren bei MS+65 BP. Abgesehen von dieser Emission war der gestrige Tag am EUR denominierten Primärmarkt vermehrt vom Financial Segment getrieben. Credit Mutuel brachte eine Senior Preferred (SP) Emission an den Primärmarkt (EUR 500 Mio., 6J, MS+110 BP). Die Santander Consumer preiste eine Senior Unsecured Anleihe mit Volumen EUR 500 Mio. bei MS+97 BP (3J). Die italienische Credito Emiliano testete das Primärmarktinteresse für italienische Titel mit einer Covered Bond Emission. Diese hatte ein Volumen von EUR 750 Mio. und eine Laufzeit von 5 Jahren. Gepreist wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...