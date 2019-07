Wien (www.anleihencheck.de) - Nach den Spreadausweitungen zu Jahresende 2018 kam es in der ersten Jahreshälfte 2019 weitestgehend wieder zu einer merklichen Gegenbewegung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) in einer aktuellen Ausgabe von "Strategie Globale Märkte".Diese als auch die Renditeentwicklung bei risikoarmen Staatsanleihen schlage sich mit deutlich positiven Gesamterträgen seit Jahresanfang nieder. Vor allem das EUR High-Yield (EUR HY) Segment habe mit einem Gesamtertrag von 7,56% seit Jahresanfang einen Spitzenwert erreicht. Aber auch das EUR Investment Grade (EUR IG) Segment habe auf Indexebene einen Total Return von 5,59% im selben Zeitraum gebracht. Dies sei zugleich deutlich über den durchschnittlichen Jahreserträgen von 3,92% (HY) bzw. 2,90% (IG) über die letzten fünf Jahre. ...

