Auf diesen Prozentsatz aller Kurskorrekturen der letzten 12 Monate pendelt sich inzwischen ein brauchbares Kursniveau ein. Im Dax schafften fast 40 % aller Aktien diesen Druchschnittssatz, im M-Dax sind es inzwischen 40 von 60 Titeln mit einer Spanne zwischen 35 und 50 % - also recht groß - und gleiches im S-Dax für insgesamt 70 Titel und auch hier mit einem Prozentsatz von 40 % aller Titel. Das Besondere daran:



Mit großer Wahrscheinlichkeit werden im laufenden Quartal die Endpunkte erreicht. Am deutschen Markt gibt es dafür nie einen breiten Boden, sondern immer eine sogenannte V-Formation, also einen Ausverkauf. Das könnte schon in der kommenden Woche der Fall sein, wenn die Engländer über deren Brexit entscheiden.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info