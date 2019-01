Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kering von 545 auf 490 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Seine reduzierten Kursziele für Aktien aus dem Luxusgütersektor resultierten aus voraussichtlich niedrigeren Bewertungen in einem unsicheren Umfeld, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2019 / 13:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-01-11/08:53

ISIN: FR0000121485