Die US-Bank JPMorgan hat Hella nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Autozulieferer habe im zweiten Geschäftsquartal ordentlich abgeschnitten, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) liege über den Schätzungen, während der Umsatz sich erwartungsgemäß entwickelt habe. Das im Rahmen des Jahresausblicks erwartete Wachstum sehe Hella nun aber in der unteren Hälfte der angestrebten Spanne von fünf bis zehn Prozent./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2019 / 06:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2019 / 06:43 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-01-11/09:02

ISIN: DE000A13SX22