- Hausratversicherung: Absicherung von Elementarschäden ab sieben Euro pro Jahr - Unwetterwarnung aufs Handy: CHECK24 hilft, bevor es zum Schaden kommt - Wohngebäudeversicherung: Elementarschutz bereits ab 16 Euro jährlich



Aktuell sorgt Tief Benjamin für Schneechaos im Süden Deutschlands und Sturmfluten im Norden. In der Hausrat¬versicherung erhalten Verbraucher Versicherungsschutz gegen derartige Elementargefahren bereits ab sieben Euro pro Jahr. Ihre Wohngebäude versichern Immobilienbesitzer ab 16 Euro jährlich gegen Schäden z. B. durch Schneedruck, Rückstau und Überschwemmung infolge von Schmelzwasser. 1)



"Über 98 Prozent der Immobilien in Deutschland können problemlos gegen Elementarschäden versichert werden", sagt Benjamin Brook, Geschäftsführer Hausratversicherung bei CHECK24.



Elementarschäden in der Hausratversicherung ab sieben Euro pro Jahr versichern



In der niedrigsten Hochwassergefährdungszone (ZÜRS-Zone 1) erhalten Verbraucher Elementar¬schutz für ihren Hausrat ab sieben Euro pro Jahr. Im Schnitt der betrachteten Tarife verteuert die Elementarabdeckung den Versicherungsbeitrag jährlich nur um 14 Euro. ZÜRS-Zone 1 umfasst rund 91 Prozent der Immobilien in Deutschland. 2)



Weitere sieben Prozent der Adressen liegen in ZÜRS-Zone 2. Für diese Gebiete kostet die Absicherung gegen Elementarschäden durchschnittlich 22 Euro pro Jahr.



Unwetterwarnung aufs Handy: CHECK24 hilft, bevor es zum Schaden kommt



CHECK24-Kunden wenden einen Hausratschaden ab, bevor er entsteht. Auf Wunsch erhalten sie bei einer Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes an ihrem Wohnort eine entsprechende SMS. Außerdem finden sie die Warnung im digitalen Versicherungscenter. So können sie z. B. rechtzeitig die Fenster schließen, um einen Sturmschaden am Hausrat zu verhindern.



Immobilien ab 16 Euro jährlich gegen Elementarschäden absichern



Elementarabdeckung in der Wohngebäudeversicherung kostet in ZÜRS-Zone 1 zwischen 16 und 65 Euro jährlich. Bei den betrachteten Versicherungstarifen verteuert der Zusatzbaustein den Basisbeitrag durchschnittlich um 43 Euro pro Jahr.



Teurer ist der Elementarschutz für Immobilien in ZÜRS-Zone 2. Die Absicherung gegen Unwetter-schäden für diese Adressen kostet im Vergleich zur Basisprämie durchschnittlich 79 Euro mehr.



Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltung im Kundenkonto



Bei sämtlichen Fragen zur Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung, etwa zum Leistungsumfang oder der Höhe der Versicherungssumme, helfen über 300 CHECK24-Versicherungsexperten im persönlichen Beratungsgespräch per E-Mail oder Telefon. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Verträge sehen und verwalten Kunden jederzeit im digitalen Versicherungsordner.



1) Betrachtet wurden alle im CHECK24-Vergleich verfügbaren Hausrat- und Wohngebäudeversicherungstarife, Stand: 9.1.2019. Grafiken zu weiteren Beispielprofilen verfügbar unter http://ots.de/68mbat 2) Quelle: GDV-Naturgefahrenreport 2018



