FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas fester sind die deutschen Renten-Futures am Freitag in den Handel gestartet. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 13 Ticks auf 164,28 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 164,32 Prozent und das Tagestief bei 164,16 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 132,76 Prozent, der Buxl-Futures legt 20 Ticks auf 182,12 Prozent zu. Im Fokus stehen die US-Inflationsdaten am Nachmittag. Bis dahin wird mit einem eher ruhigen Handel gerechnet.

DJG/mod/raz

(END) Dow Jones Newswires

January 11, 2019 02:39 ET (07:39 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.