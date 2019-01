Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die europäischen Rentenmärkte außerhalb des gemeinsamen Währungsraumes verbuchten im Dezember durchweg Kursgewinne, so die Experten von Union Investment.Einerseits hätten die Konjunktursorgen derart schwer gewogen, dass Aktien abgestraft, sichere Anleihen hingegen gesucht gewesen seien. Hiervon hätten vor allem die bonitätsstarken Anleihen aus der Schweiz profitiert. Zehnjährige Papiere hätten Ende Dezember mit minus 0,28 Prozent wieder tief im negativen Bereich rentiert. Anleihen aus Polen seien ebenfalls gesucht gewesen. Auch dort hätten sich nach schwachen Einkaufsmanagerdaten Konjunktursorgen breitgemacht. Doch auch Papiere mit einer schlechteren Kreditwürdigkeit seien gesucht gewesen. Letztlich habe die komplette Anlageklasse der Schwellenländer-Anleihen eine Erholungsbewegung erfahren, von der auch die Schuldverschreibungen in Osteuropa profitiert hätten. In den USA habe die dortige Notenbank zwar nochmals den Leitzins angehoben, Anlegern aber eine Pause im Verlauf von 2019 in Aussicht gestellt. Eine solche Zinspause würde besonders solchen Ländern helfen, die Anleihen in US-Dollar ausgeben würden. ...

