Düsseldorf (ots) - Geschäftskunden können sich jetzt von COMPEON in den großen Metropolregionen umfassend vor Ort beraten lassen. Seit Januar gibt es neben der Zentrale in Düsseldorf und dem Standort Münsterland auch in Hamburg und Stuttgart eigene Büros. Weitere folgen im Jahresverlauf 2019 in Berlin, Frankfurt, München und anderen Metropolregionen.



"Gerade bei großvolumigeren und komplexen Finanzierungsanlässen haben unsere Kunden den Wunsch, ihr Vorhaben mit einem Berater vor Ort zu besprechen. Mit den zusätzlichen Büros können unsere Berater schnell in den persönlichen Kundenkontakt treten und bei Bedarf auch direkt zum Kunden fahren. Unsere Berater sind alle Finanzierungsexperten und unsere Kunden profitieren durch das zusätzliche Angebot von der guten Vernetzung unserer Berater in den einzelnen Regionen", sagt Dr. Frank Wüller, geschäftsführender Gesellschafter der COMPEON GmbH.



Kunden stehen im Mittelpunkt aller Aktivitäten



Die Präsenz vor Ort ergänzt die unabhängige Finanzberatung und -beschaffung um ein flächendeckendes Beratungsangebot in der jeweiligen Region. "Mit COMPEON haben wir in fünf Jahren die führende Plattform im Firmenkreditgeschäft geschaffen. Wir verbinden schon heute persönliche Beratung mit den Vorteilen einer Online-Plattform. Die menschlichen Komponenten Emotion, Empathie und Engagement, die für Begeisterung im Kundenerleben sorgen, treffen damit auf die technischen Vorzüge schneller und digitaler Prozesse, sodass wir schnell und produkt- und anbieterunabhängig für unsere Kunden tätig werden. Mit den zusätzlichen Büros bringen wir nicht nur Maschine und Mensch zusammen und kreieren damit Digitalisierung 5.0, sondern sind direkt dort, wo auch unsere Kunden sind", erläutert Dr. Wüller. Bei der Auswahl der passenden Büros waren Kriterien wie zentrale Lage und gute Verkehrsanbindung ausschlaggebend, um den Kunden einen hohen Servicenutzen zu bieten.



Auf der COMPEON-Plattform können Kunden Ihren Finanzierungswunsch angeben und starten eine Ausschreibung - damit werden die über 220 Finanzanbieter, die digital mit der COMPEON-Plattform verbunden sind, zu handelnden Akteuren. Sie geben Angebote ab, aus denen sich der Kunde das am besten passende aussuchen kann. COMPEON setzt im Prozess auf technische Innovationen: Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz werden schon heute anhand von rund 150 Parametern die Angaben eines Kunden geprüft und daraus der am besten passende Kundenberater, potenzielle Finanzanbieter und weitere Annahmen abgeleitet, um den Prozess für den Kunden zu vereinfachen und zu beschleunigen. Mit der Mischung aus persönlicher Beratung und neuen Technologien hat sich COMPEON als führendes Finanzportal für den Mittelstand etabliert.



