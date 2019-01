Gestern bewegte sich der DAX die meiste Zeit des Tages im negativen Bereich. Am Nachmittag half ihm dann jedoch die Wall Street auf die Sprünge. Und so erzielte der DAX schließlich doch noch ein Plus von 0,26 Prozent. Er schloss bei 10.921 Punkten. Marktidee: Dow Jones. Der Dow Jones hat im Dezember eine äußerst schwache Phase erlebt. Zinsängste und der Handelskonflikt zwischen den USA und China ließen den US-Leitindex abrutschen. Seit Jahresbeginn sieht es wieder deutlich besser aus. Gestern erreichte der Kurs eine wichtige Widerstandszone.