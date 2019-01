Die Macy's-Aktie hat am Donnerstag mit einem Minus von 18 Prozent ihren schlimmsten Handelstag aller Zeiten erlebt. Der Grund: Die amerikanische Warenhauskette hat mit den Verkäufen in der Weihnachtssaison die Erwartungen des Marktes verfehlt. Die Schwäche von Macy's dürfte an der Stärke von Amazon liegen.

