Der Chipspezialist NVIDIA wird überraschend schnell zu einem der wichtigsten Zulieferer für Hochleistungsaggregate in der E-Mobility. Schwerpunkt: KI (Künstliche Intelligenz). Die Aktie ist von 292 auf 132 $ abgestürzt. Damit ist zunächst einmal die Tech-Luft raus. Bei 80 Mrd. $ Marktwert ergibt sich zur Zeit nur ein KGV um 17 und mit der neuen Schlüsselrolle von NVIDIA in diesen genannten Sektoren wird das Unternehmen nach seiner Präsentation auf der CES in Las Vegas mit der Rechnerplattform Drive Autopilot demnächst eine neue Wette!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info