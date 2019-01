Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed-Chairman Powell betont Flexibilität der Notenbank

US-Notenbankchef Jerome Powell hat sich optimistisch für die Wachstumsaussichten der US-Wirtschaft geäußert, zugleich aber die Bereitschaft der Fed betont, ihre Geldpolitik wenn nötig zu ändern. "Wir sind in einer Position, wo wir geduldig und flexibel beobachten können, wie die Dinge sich entwickeln", sagte er bei einer Veranstaltung des Economic Club of Washington. Er fügte hinzu, dass die Fed ihre Politik schnell und flexibel ändern könne.

Clarida sieht Fed-Geldpolitik nicht auf "vorab festgelegtem Kurs"

Die niedrige US-Inflation sollte es der Notenbank nach Einschätzung des stellvertretenden Fed-Chefs Richard Clarida erlauben, über künftige Zinserhöhungen mit Geduld nachzudenken. In einer Rede in New York führte er aus, die Kreditkosten lägen nun am unteren Ende der Prognosespanne für ein langfristiges neutrales Niveau, welches das Wirtschaftswachstum weder stimulieren noch hemmen würde. Nach vier Zinserhöhungen im vergangenen Jahr sei die Geldpolitik nicht auf einem "vorab festgelegten Kurs". Die Fed werde stattdessen bei der Bestimmung zukünftiger Änderungen auf die aktuellsten Konjunkturdaten angewiesen sein.

Bullard: Fed-Bilanzverkleinerung dürfte Märkten kaum Schaden

James Bullard, der Präsident der US-Notenbankfiliale von St. Louis, hat sich offen dafür gezeigt, die kontinuierliche Bilanzverkleinerung der US-Notenbank noch einmal zu überprüfen. Er sei aber nicht der Meinung, die teilweise zu hören sei, dass die Fed damit den Märkten schade, sagte er bei einer Pressekonferenz nach einer Rede in Little Rock, Arkansa.

Commerzbank: Deutsches BIP steigt im 4. Quartal um 0,3%

Die deutsche Wirtschaft hat nach Einschätzung der Commerzbank eine "technische Rezession" (zwei Rückgänge des Bruttoinlandsprodukts in Folge) vermieden. "Dank einer starken Konsumnachfrage und einer lebhaften Bauproduktion dürfte das reale Bruttoinlandsprodukt im Schlussquartal 2018 gegenüber dem dritten Vierteljahr wieder um schätzungsweise 0,3 Prozent gestiegen sein, auch wenn die Industrieproduktion im vierten Quartal ähnlich geschrumpft ist wie im dritten", schreiben die Volkswirte Bernd Weidensteiner und Christoph Balz in einem Kommentar.

Wirtschaftsminister Altmaier für Steuerentlastung der Unternehmen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) stellt steuerliche Entlastungen in Aussicht. "Es macht Sinn, jetzt Wachstumsanreize zu setzen. Dazu gehören auch steuerliche Entlastungen für Unternehmen, wo geboten und sinnvoll", sagte Altmaier im Gespräch mit dem Handelsblatt. Die Wirtschaft brauche Rückenwind, "um gestärkt in die Zukunft zu gehen, Arbeitsplätze und Wachstum zu schaffen". Daher müsse die Bundesregierung "noch in diesem Jahr ein Gesetz anpacken, in dem wir eine Entlastung" hinbekommen, sagte der Minister.

Maas will wieder Russland-Versteher sein

Nachdem er bei seinem Amtsantritt ungewohnt kritische Töne gegenüber Russland angeschlagen hat, will der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) wieder enger Partner des Kreml sein. "Wir wollen eine möglichst enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Russland", sagte der SPD-Politiker auf dem Neujahrsempfang des Ostausschusses und Osteuropavereins der deutschen Wirtschaft in Berlin.

Deutschlandtrend: Grüne weiterhin zweitstärkste Kraft hinter der Union

Die politische Stimmung in Deutschland hat sich mit dem Jahreswechsel nach dem ARD-Deutschlandtrend kaum verändert: Die Union verliert in der Sonntagsfrage 1 Punkt im Vergleich zum Vormonat und kommt auf 29 Prozent. Die Grünen bleiben stabil bei 20 Prozent, die SPD gewinnt einen Punkt und erreicht 15 Prozent. Die AfD erreicht weiterhin 14 Prozent. FDP und Linke gewinnen jeweils 1 Punkt und liegen gleichauf bei 9 Prozent.

US-Militär zieht einen Teil seiner Ausrüstung aus Syrien ab

Das US-Militär hat nach Behördenangaben einen Teil seiner Ausrüstung aus Syrien abgezogen. Der Abzug von militärischem Material aus dem Land habe begonnen, bestätigte ein Verteidigungsvertreter am Donnerstag (Ortszeit) Medienberichte. Weitere Details wollte er nicht nennen. Der Nachrichtensender CNN hatte zuvor berichtet, die Verlegung des Materials bedeute den Beginn des US-Abzugs aus Syrien.

Trump wirbt bei Grenzbesuch erneut für seine Mauer

US-Präsident Donald Trump hat mit einem Besuch an der Grenze zu Mexiko seiner Forderung nach Milliardensummen für den Mauerbau Nachdruck zu verleihen versucht. In der texanischen Grenzstation McAllen beklagte Trump am Donnerstag erneut eine "enorme Flut von illegaler Einwanderung, Drogenhandel, Menschenhandel", die durch die Grenzmauer gestoppt werden könne. Wegen des Streits um den Haushalt und den Mauerbau mit den oppositionellen Demokraten sagte der Präsident seine Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos ab.

Trump sagt wegen Streits um Mauerbau Teilnahme an Davos-Forum ab

US-Präsident Donald Trump hat wegen des Streits um den Haushalt und den Mauerbau seine Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos abgesagt. Er werde die "sehr wichtige Reise" wegen der Unnachgiebigkeit der Demokraten "bei der Grenzsicherheit und der Bedeutung der Sicherheit für unser Land" absagen, erklärte Trump am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Das Weltwirtschaftsforum findet vom 21. bis 25. Januar in der Schweiz statt.

Trumps Ex-Anwalt Cohen sagt vor US-Kongress aus

Der frühere Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, wird kommenden Monat im US-Kongress aussagen. Cohen werde in einer öffentlichen Sitzung am 7. Februar Rede und Antwort stehen, erklärte das von den US-Demokraten kontrollierte Aufsichtsgremium im Repräsentantenhaus am Donnerstag. Trumps Ex-Anwalt teilte mit, er freue sich auf "das Privileg" eine "vollständige und glaubwürdige Darstellung über das Geschehene" liefern zu können.

Poggenburg gründet nach Verlassen der AfD neue Partei

Der ehemalige Partei- und Fraktionschef der AfD in Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, hat eine neue Partei mit Namen "Aufbruch deutscher Patrioten - Mitteldeutschland" gegründet. Diese soll im Herbst bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg antreten, berichtet die Zeitung Die Welt. Am Donnerstag hatte Poggenburg seinen Austritt aus der AfD erklärt.

Frankreichs Premier wirbt in Köln für Macrons Reformkurs

Der französische Regierungschef Edouard Philippe hat vor deutschen Unternehmen für den Reformkurs von Präsident Emmanuel Macron geworben. Die Pariser Regierung habe trotz ihrer milliardenschweren Zugeständnisse an die "Gelbwesten"-Bewegung "den festen Willen, die Reformen fortzusetzen, denn Unbeweglichkeit wäre wahrscheinlich das größte Risiko", sagte Philippe am Donnerstagabend in einer Rede vor der Kölner Industrie- und Handelskammer.

Merkel würdigt Tsipras' entschiedene Haltung in Mazedonien-

Bei ihrem Besuch in Athen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die entschiedene Haltung von Ministerpräsident Alexis Tsipras in der Mazedonien-Frage gewürdigt. Diese nutze ganz Europa, sagte Merkel am Donnerstag. Das ermögliche Mazedonien, Mitglied der Nato und der Europäischen Union zu werden.

Gericht für Transfer von inhaftierten Katalanen nach Madrid

Spaniens Oberstes Gericht hat am Donnerstag die Verlegung von neun inhaftierten katalanischen Unabhängigkeitsbefürwortern nach Madrid verlangt. In einem Schreiben des Gerichts an Innenminister Fernando Grande-Marlaska heißt es, die Überstellung von Katalonien in die Hauptstadt sei notwendig, damit die Katalanen dem Gericht dort in der letzten Januarwoche "zur Verfügung" stünden.

Gericht in Myanmar weist Berufung von Reuters-Journalisten gegen Haftstrafe ab

Ein Gericht in Myanmar hat die Berufung von zwei zu sieben Jahren Gefängnis verurteilten Reuters-Journalisten gegen ihre Haftstrafe zurückgewiesen. Das im September gefällte Urteil gegen die beiden sei "nicht falsch" und eine "vernünftige Entscheidung", befand ein Richter am Freitag in Rangun. Die Reporter können nun noch vor das Oberste Gericht ziehen.

Lawine kracht in der Schweiz in ein Hotel - drei Leichtverletzte

In der Schweiz ist eine rund 300 Meter breite Lawine in ein Hotel eingedrungen. Drei Menschen wurden bei dem Unglück am Donnerstag auf der Schwägalp im Kanton Appenzell Ausserrhoden leicht verletzt, wie die Schweizer Nachrichtenagentur SDA berichtete. Ob Menschen verschüttet wurden, war zunächst unklar. Laut SDA musste die Suche am Abend wegen starker Schneefälle eingestellt werden.

+++ Konjunkturdaten +++

AUSTRALIEN

Nov Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +0,4% (PROG: +0,3%)

JAPAN

Leistungsbilanz Nov nsb Überschuss 757,2 Mrd JPY (PROG: Überschuss 567,6 Mrd JPY)

Leistungsbilanz Nov nsb Überschuss 757,2 Mrd JPY; -43,5% gg Vj

Ausgaben privater Haushalte Nov -0,6% (PROGNOSE: -0,3%) gg Vorjahr

Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Nov -1,5% gg Vorjahr

Konsumneigung Nov 83,4%

Konsumneigung Nov -1,7 Pkt gg Vorjahr

