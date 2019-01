In seinem frisch erschienenen Buch "60 Jahre Börse" bezeichnet Hans A. Bernecker die europäische Bankenlandschaft als die "wohl interessanteste Börsenwette der nächsten Jahre". Kann das wirklich sein? So manchem Anleger dürfte noch die schwache Kursentwicklung von Deutsche Bank bzw. Commerzbank in den Knochen stecken.



In einem Interview-Gespräch vor einigen Tagen hat Herr Bernecker seine These noch weiter ausgeführt. Das ganze Interview gibt es im BERNECKER TV (www.bernecker.tv) zu sehen. Einen Ausschnitt haben wir auch auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht (kostenlos). Viel Spaß beim Anschauen.



