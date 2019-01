Intershop steigert Cloud-Auftragseingang im vierten Quartal kräftig DGAP-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Sonstiges Intershop steigert Cloud-Auftragseingang im vierten Quartal kräftig 11.01.2019 / 09:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. "Cloud first"-Strategie greift - Cloud-Auftragseingang 2018 steigt um 238 % auf 7,2 Mio. Euro, davon 4,0 Mio. Euro im vierten Quartal - Umsatz- und Ertragsprognose 2018 bleibt bestehen Jena, 11. Januar 2019 - Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A0EPUH1), führender unabhängiger Anbieter innovativer Lösungen für den Omnichannel-Commerce, hat im vierten Quartal 2018 weitere Erfolge im Cloud-Geschäft erzielt. Der Auftragseingang erhöhte sich im Vergleich zum dritten Quartal um 3,0 Mio. Euro auf 4,0 Mio. Euro. Auf das Gesamtjahr 2018 bezogen stieg der Auftragseingang im Cloud-Geschäft von 2,1 Mio. Euro im Vorjahr auf 7,2 Mio. Euro, ein Plus von 238 %. Dr. Jochen Wiechen, Vorstandsvorsitzender der Intershop Communications AG: "Wie im November 2018 bereits angedeutet, vollzieht sich der Wandel des Geschäftsmodells vom Lizenzanbieter zum Anbieter von Commerce-as-a-Service über die Cloud schneller als erwartet. Unsere Anfang letzten Jahres ausgerufene "Cloud first"-Strategie greift. Zum 30. September verzeichneten wir noch einen Auftragseingang in der Cloud von 3,2 Mio. Euro. Zum Jahresende standen bereits 7,2 Mio. Euro zu Buche. Auch bei der Anzahl der neuen Cloud-Kunden haben wir unser Ziel für 2018 mit 13 Kunden erreicht." Die Umsatz- und Ertragsprognose für 2018 bleibt weiterhin bestehen. Für 2019 plant Intershop eine Forcierung der Transformation zugunsten des Cloud-Geschäfts und eine deutliche Steigerung der Anzahl der Cloud-Kunden. Grundlage dafür ist eine erhöhte globalen Sichtbarkeit und die technologisch hervorragende Marktstellung. Die Analysten von Forrester Research hatten dem Unternehmen im Herbst 2018 attestiert, für B2B-Lösungen mit dem besten Angebot im Markt aufgestellt zu sein. Wichtig für die Steigerung der Neukundengewinnung ist zudem die intensivierte Partnerschaft mit dem weltweiten Cloud-Marktführer Microsoft. Kontakt: Investor Relations Heide Rausch T: +49-3641-50-1000 F: +49-3641-50-1309 ir@intershop.de 11.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Intershop Communications AG Intershop Tower 07740 Jena Deutschland Telefon: +49 (0)3641-50-0 Fax: +49 (0)3641-50-1309 E-Mail: ir@intershop.de Internet: www.intershop.de ISIN: DE000A0EPUH1 WKN: A0EPUH Indizes: CDAX, PRIMEALL, TECHALLSHARE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 765301 11.01.2019 ISIN DE000A0EPUH1 AXC0100 2019-01-11/09:59