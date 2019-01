Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Christoph Ohme, Fondsmanager bei DWS.Der sich abschwächende ifo-Index, der Rückgang des deutschen Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal um 0,2%, der sich abzeichnende nächste Schritt der FED im Dezember, die Abschwächung der monetären Trends in China, der fallende Ölpreis, die anhaltenden politischen Sorgen um den Handelskrieg, der italienische Haushalt und Brexit, die Schwäche der Automobilverkäufe in der Eurozone und in China, die Sorgen um General Electric, der Einbruch von Apple nach der Quartalsberichterstattung, die fallenden US-FANG-Aktien (Facebook, Amazon, Netflix und Google), die rückläufigen Gewinnprognosen für 2019 und der zusammenbrechende Bitcoin hätten den deutschen Aktienmarkt im November 2018 belastet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...