Was für ein starker Jahresauftakt bei den AKTIONÄR-Favoriten der Cannabis-Branche Canopy Growth und Aurora Cannabis. Nachdem beide Werte bereits am Mittwoch ordentlich zulegen konnten, setzen sie ihre Aufholjagd am Donnerstag fort. Canopy Growth ging in Toronto mit einem Plus von zwölf Prozent auf 49,82 Kanadische Dollar aus dem Handel, Aurora Cannabis mit einem Plus von 9,9 Prozent auf 7,88 Kanadische Dollar. Weitere Branchenvertreter wie Tilray oder Cronos Group verzeichneten immerhin noch ein kleines Plus von 0,9 beziehungsweise 1,1 Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...