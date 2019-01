Bei Nordex steht der Nachrichtenticker einfach nicht still: Heute wurde bekannt, dass sich der Windanlagenbauer Ende Jahres in den USA einen weiteren Auftrag für ein größeres Projekt gesichert hat. Bereits in den letzten Tagen hatten die Norddeutschen eine Reihe von frischen Abschlüssen vermeldet. Die Aktie nimmt langsam an Fahrt auf.

