VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Wechsel in den Positionen des Aufsichtsrates DGAP-News: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG / Schlagwort(e): Personalie/Personalie VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Wechsel in den Positionen des Aufsichtsrates 11.01.2019 / 10:37

Wir möchten darüber informieren, dass mit Wirkung zum 01.01.2019 Herr Prof. Dr. Claus Becker aus gesundheitlichen Gründen seinen Vorsitz im Aufsichtsrat unseres Unternehmens abgegeben hat und nunmehr weiter als reguläres Mitglied fungiert. Den Aufsichtsratsvorsitz übernimmt Herr Ralf Bake und Herr Claudius Lang fungiert als stellv. Aufsichtratsvorsitzender.

Klaus Helffenstein - Vorstand

11.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Sprache: Deutsch Unternehmen: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG Am Hardtwald 7 76275 Ettlingen Deutschland Telefon: 07243-900-01 Fax: 07243-900-04 E-Mail: info@valora.de Internet: www.valora.de ISIN: DE0007600108 WKN: 760010 Börsen: Regulierter Markt in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München Ende der Mitteilung DGAP News-Service 765315 11.01.2019 ISIN DE0007600108 AXC0110 2019-01-11/10:38