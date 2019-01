Solide Quartalszahlen in einem zähen Umfeld haben den Aktien von Hella am Freitag kräftig Schub gegeben. Trotz einer vorsichtigeren Jahresprognosen gewannen die Papiere des auf Lichttechnik spezialisierten Autozulieferers im Vormittagshandel 3,97 Prozent auf 38,80 Euro. Damit setzten sie sich an die Spitze des moderat steigenden MDax und machten ihre Vortagesverluste wieder mehr als wett.

Zugleich konnten sie so erneut an ihre seit Jahresbeginn wieder angelaufene Erholung anknüpfen. Der Anstieg vom Zwischentief der Aktien Mitte Dezember bei 32,66 Euro war am Donnerstag ausgebremst worden, nachdem der Vorstandschef des Lichtspezialisten Osram , einem Zulieferer von Hella, einen düsteren Ausblick gegeben hatte. Olaf Berlien sorgt sich um die zunehmend schwächelnde Autokonjunktur und sprach von einem spürbaren Nachfragerückgang nach Leuchtdioden.

Dies schadete Hella allerdings nicht. Analyst Christian Glowa von Hauck & Aufhäuser lobte wie zahlreiche weitere Analysten die "solide Geschäftsentwicklung von Hella in einem herausfordernden Umfeld". Im Verlauf des zweiten Geschäftsquartals habe der Konzern sein starkes Wachstum in Europa aufrecht erhalten können. Auch das Geschäft auf dem amerikanischen Kontinent sei weiter erfreulich gewachsen, sagte Analyst Jose Asumendi von JPMorgan.

Die Resultate des zweiten Quartals hätten leicht über den Schätzungen gelegen, und das in einem schwierigen Markt, hieß es beim Wertpapierhändler Alpha. Die angepasste Prognose-Spanne im Gesamtjahresausblick für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis sahen die Händler dort als nicht gravierend an. "Das untere Ende liegt immer noch über den Erwartungen", hieß es, auch wenn Hella - ebenso wie andere Zulieferer - klar gemacht habe, dass der Gegenwind für die Branche von nun an zunehmen wird./ck/ag/fba

ISIN DE000A13SX22

AXC0114 2019-01-11/10:48