Hannover (www.aktiencheck.de) - Ging es in der Hoffnung auf eine Lösung des Handelsstreits zwischen USA und China an den Börsen in der ersten Wochenhälfte bergauf, schwand jetzt die Zuversicht und die Anleger nahmen teilweise Gewinne mit, so die Analysten der Nord LB. Am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,26%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,3%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -0,67%) habe Fresenius (ISIN DE0005785604/ WKN 578560) mit +2,35% dominiert, am Ende Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) mit -2,74%, die wie Air France (ISIN FR0000031122/ WKN 855111) von einem Einbruch der Aktien bei American Airlines (ISIN US02376R1023/ WKN A1W97M) mitgerissen worden seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...