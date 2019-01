Nordex-Aktie: Ist es endlich so weit?

Wenn man sich die jüngste Kursperformance der Nordex-Aktie (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) und die vielen neuen Aufträge für den Hamburger Windturbinenhersteller anschaut, fragt man sich unweigerlich, was das ganze Gerede von einer schwierigen Phase für das SDAX- und TecDAX-Unternehmen überhaupt soll.

Nach Erfolgen in Frankreich und Indien erhielt Nordex von Vattenfall im letzten Quartal 2018 einen Auftrag über die Lieferung und Errichtung von 13 Turbinen für zwei Projekte in den Niederlanden. Mit einem Großauftrag aus den USA konnte Nordex zudem auf einen erfolgreichen Jahresendspurt 2018 in einem der größten Wachstumsmärkte für Windenergie zurückblicken.

Den vollständigen Artikel lesen ...