München (www.aktiencheck.de) - Kommende Woche blicken nicht nur die Finanzmärkte gebannt nach London: Schließlich soll dort am Dienstag das britische Parlament über Theresa Mays Brexit-Deal mit der EU abstimmen, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. "Nicht nur wegen dieses Events dürften die Börsen hochvolatil bleiben, sondern auch angesichts des anhaltenden Government Shutdowns in den USA sowie der weiter schwelenden Handelskonflikte und der konjunkturellen Verunsicherung", sage Robert Greil. ...

