Nordex (WKN: A0D655) startet furios ins neue Jahr. 2019 meldet der Windturbinenbauer schon vier Aufträge, darunter zwei Großprojekte. Die Aktie springt an. Heute geht es +6% aufwärts.

2019 wird eine deutliche Wiederbelebung des Geschäfts angepeilt. Nach geschätzten 2,4 bis 2,6 Milliarden Euro Umsatz im abgelaufenen Jahr peilt Nordex 2019 die 3-Milliarden-Marke an. Die Profitabilität soll dabei aber kaum steigen. Kurzum: Wenn die Aktie die Gewinne halten kann, würde uns das überraschen.

Die neuesten Aufträge im Überblick aus Frankreich kommen Aufträge in Höhe von mehr als 84 MW 300-MW-Auftrag für Großprojekt in Indien Vattenfall-Auftrag über 49 MW in den Niederlanden 150-MW-Großprojekt in den USA

Auffällig: Alle Zusagen wurden bereits 2018 vertraglich finalisiert. Es ist ...

