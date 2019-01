Der Ausbruch über 1.300 Dollar blieb bislang versagt. Hier scheint der Goldpreis aktuell gedeckelt zu sein. Auf der Unterseite hat sich die Marke von 1.280 Dollar als kurzfristig wichtige Unterstützung herauskristallisiert. "Achten Sie aber auch auf die Entwicklung des Silberpreises und der Minen", sagt Markus Bußler. Hier sehe das Chartbild noch nicht so freundlich aus wie bei Gold. Barrick Gold hatte in der vergangenen Woche noch mit einigen Fondsverkäufen zu kämpfen. Gleichzeitig schickt aber der neue CEO Mark Bristow eine Kampfansage an die Branche. Man brauche mehr Projekte in Kanada. "Es gibt nicht viele Projekte in Kanada, die Barricks Ansprüchen genügen", sagt Markus Bußler. Eines dieser Projekte, die in das Raster fallen würden, ist sicherlich Detour Gold. Im Rahmen der Sendung geht es auch um K92. Das Unternehmen hat gleich zu Jahresbeginn mit einem Update zur PEA aufhorchen lassen. Die Produktion könnte auf 120.000 Unzen pro Jahr wachsen. Und der Ausbau der Anlage würde lediglich rund 14 Millionen Dollar kosten. Weitere Themen: Kirkland Lake Gold und Teranga Gold. Die Sendung können Sie gleich hier ansehen. Wollen Sie dabei sein bei der Rallye der Edelmetallaktien? Dann testen Sie 13 Ausgaben des Börsendienstes "Goldfolio" für nur 49 Euro. Alle Details unter: https://www.goldfolio.de/start.htm Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co? Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler. Jetzt kostenlos registrieren! http://www.goldfolio.de Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot. Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube