Der deutsche Leitindex ist heute mit einem leichten Plus in den Handel gestartet. US-Notenbankchef Jerome Powell schob mit seiner Rede am Donnerstagabend die US-Börsen an und damit auch für einigermaßen gute Stimmung auf dem Frankfurter Börsenparkett. Die psychologisch wichtige Marke von 11.000 ist aber noch unantastbar.

