An der Gesamtwetterlage hat sich für die Börsianer am letzten Tag dieser Woche wenig verändert. Allerdings scheint der Streit um den Haushalt in den USA zu eskalieren. Der DAX gibt leicht nach. Die Aktien von Kuka brechen heftig ein. Der Augsburger Roboterhersteller korrigierte am späten Donnerstagabend erneut seine Prognose für das abgelaufene Jahr. Die Aktien von Nordex sind dagegen nach einem weiteren Großauftrag aus den USA gefragt. Holger Scholze berichtet. Die neuen Möglichkeiten zur Verlinkung würde ich euch direkt bitten zu nutzen. So setzt bitte künftig immer folgende Verlinkungen über den Beschreibungstext: