In den vergangenen Handelstagen ist es für die Indizes wieder deutlich(er) nach oben gegangen. Die Kurse sind in diesem Fall sogar stark gestiegen, was die Vermutung zulässt, dass jetzt ein stärkerer Ausbruch nach oben erfolgen könnte. Dies jedenfalls meinen die charttechnischen Analysten, die eine Wende für möglich halten. Der Dax etwa hat zuletzt mit einem Aufschlag von gut 5 % geglänzt. Das Barometer macht sich auf den Weg, nun sogar die Marke von 11.000 Punkten zurückzuerobern. Darüber wäre ... (Robert Sasse)

