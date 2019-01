In der technischen Analyse der Daimler Aktie bleibt die Lage spannend: Der Aktienkurs des Autobauers konnte sich zuletzt vom Baissetief bei 44,51 Euro erholen und in der Spitze 49,745 Euro erreichen. In den letzten Tagen verzeichnete die Daimler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...