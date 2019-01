Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 66 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegweisend sei zunächst der offizielle Ausblick und die neuen Ziele für 2020, die im Februar veröffentlicht würden, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Freitag vorliegenden Studie. Klar sei, dass für den Dialysespezialisten viel vom Thema Heimdialyse abhänge./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2019 / 00:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2019 / 00:25 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005785802