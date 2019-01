Grafschaft (ots) -



Süßwarenhersteller HARIBO geht zum Jahresstart 2019 neue Wege: Mit der am 1. Januar gestarteten TV-Kampagne zu den drei Top-Produkten HARIBO Goldbären, HARIBO Color-Rado und HARIBO Pico-Balla setzt das Unternehmen seinen Claim "HARIBO macht Kinder froh und Erwachsene ebenso" überzeugend in Szene.



Kindliche Freude für Jung und Alt



Nach vielen erfolgreichen Jahren mit den bekannten Testimonials Thomas Gottschalk und Michael "Bully" Herbig setzt HARIBO mit der neuen TV-Kampagne ein starkes Statement für das Aushängeschild der Marke: Kindliche Freude. In den drei kurzen Spots zeigt das Unternehmen, wie süße Auszeiten im Alltag für Spaß und Freude sorgen. Charmant aufgegriffene Alltagssituationen werden dabei durch einen besonderen Clou zum Unterhaltungs-Highlight in der Werbepause: Ob im seriösen Geschäftsmeeting, beim langweiligen Warten auf den Bus oder während des Museumsbesuchs - beim Naschen bringen die Süßigkeiten von HARIBO das Kind in uns zum Vorschein. Besonders die spielerische Um-setzung dieser Botschaft macht die TV-Spots so außergewöhnlich: Die erwachsenen Schauspieler überraschen nicht nur mit fröhlichen Kinderstimmen, sondern sorgen auch mit ihrem kindlich-spielerischen Verhalten für Unterhaltung.



Die gemeinsam mit der Londoner Agentur Quiet Storm umgesetzte Kampagne zahlt dabei stark auf den Markenkern von HARIBO ein und wagt eine für Deutschland neue Werbeausrichtung. "Wir legen großen Wert darauf, unsere Konsumenten immer wieder aufs Neue zu überraschen. HARIBO steht für Genuss, Spaß und Freude - da ist es für uns natürlich Ehrensache, den Verbrauchern mit unseren Werbeclips ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Daher haben wir uns dafür entschieden, mit den unterhaltsamen neuen Spots die kindliche Freude in jedem von uns zum Leben zu erwecken", so Marcin Piaseczny, Marketingleiter bei HARIBO Deutschland.



Ausstrahlung der TV-Spots erfolgt gestaffelt



Die neuen TV-Spots werden deutschlandweit - die Premieren allerdings gestaffelt - ausgestrahlt. Am 1. Januar startete die neue TV-Kampagne mit den HARIBO Goldbären, seit dem 7. Januar ist auch der neue Spot zu HARIBO Color-Rado zu sehen. Abgerundet wird der TV-Auftritt ab dem 14. Januar mit dem Clip zu HARIBO Pico-Balla. Die Spots sind auf allen bekannten deutschen Fernsehsendern zur besten Sendezeit zu sehen. Nach der Erstausstrahlung der drei Werbeclips stehen sie auch auf dem YouTube-Kanal von HARIBO Deutschland zum Anschauen zur Verfügung.



