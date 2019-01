KMU-Anleihen: Transaktionszahl und Emissionsvolumen 2018 deutlich gestiegen - Immobiliensektor dominiert DGAP-News: IR.on Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleihe/Studie KMU-Anleihen: Transaktionszahl und Emissionsvolumen 2018 deutlich gestiegen - Immobiliensektor dominiert 11.01.2019 / 12:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News KMU-Anleihen: Transaktionszahl und Emissionsvolumen 2018 deutlich gestiegen - Immobiliensektor dominiert * Studie der IR.on AG zum Jahresrückblick 2018 und Ausblick 2019 * 35 Emissionen mit einem platzierten Volumen von 1,14 Mrd. Euro (+44 %) * Immobiliensektor als dominierende Branche * Kaum Ausfälle von Anleihen - Kapitalmarkterfahrene Unternehmen im Vorteil * Ausblick: Emissionshäuser rechnen mit durchschnittlich 21 Emissionen in 2019 Köln, 11. Januar 2019 - Der deutsche Markt für KMU-Anleihen hat sich im Jahr 2018 deutlich positiv entwickelt. Insgesamt wurden 35 Emissionen von 30 Unternehmen mit einem platzierten Volumen von 1,14 Mrd. Euro (Vorjahr: 20 Emissionen; 791 Mio. Euro) durchgeführt. Dies entspricht einer Steigerung der Transaktionszahl gegenüber dem Jahr 2017 von 75 % und des Volumens von 44 %. Verglichen mit dem angestrebten Zielvolumen der Anleiheemissionen von 1,62 Mrd. Euro lag die Platzierungsquote bei durchschnittlich rund 71 % (Vorjahr: 93 %). Der Kupon reduzierte sich im Durchschnitt über alle Transaktionen um 52 Basispunkte auf 5,11 %. Das ergibt ein von der Investor Relations-Beratung IR.on AG durchgeführter Jahresrückblick zum deutschen KMU-Anleihemarkt. Klar dominierende Branche unter den 30 KMU-Anleiheemittenten in 2018 war nach wie vor der Immobiliensektor (13 Unternehmen; 43 %), in dem sich zahlreiche Unternehmen gestützt von einer hohen Investorennachfrage und dem günstigen Zinsniveau für eine Anleihefinanzierung entschieden. Rang zwei belegten Finanzdienstleister und Beteiligungsunternehmen (vier Emittenten; 13 %), gefolgt von der Branche Erneuerbare Energien (drei Emittenten; 10 %). Knapp die Hälfte der Emissionen wurde vollplatziert (17 Emissionen), zwei Anleihen befinden sich noch in der Platzierung, vier Anleiheemittenten machten keine Angaben zum platzierten Volumen. Wesentlicher Faktor für den Emissionserfolg ist Kapitalmarkterfahrung. So liegt bei den börsennotierten Emittenten die Vollplatzierungsquote mit 75 % knapp doppelt so hoch wie bei Kapitalmarktneulingen (38 %). Bei den Emissionsvolumina lag das Gros der Transaktionen zwischen 10 und 30 Mio. Euro (13 Anleihen). Drei Emissionen (Accentro Real Estate, Ferratum und S Immo) lagen bei 100 Mio. Euro, größter Emittent war DIC Asset mit 150 Mio. Euro (gemäß Studienkriterien die Obergrenze des KMU-Segments). Bei den Laufzeiten dominierten weiterhin fünf Jahre (18 Anleihen; 51 %). Die Ausfälle gingen in diesem Jahr nochmals deutlich zurück: von acht im Jahr 2017 auf drei ausgefallene Anleihen. Die Zahl der Insolvenzen reduzierte sich von vier auf zwei (mybet Holding, Royal Beach), das ausgefallene Volumen sank deutlich von 832 Mio. Euro auf 5,2 Mio. Euro. Ausblick 2019: Weitere Etablierung des Segments erwartet Zum Ausblick für 2019 hat IR.on neun im KMU-Segment aktive Emissionshäuser befragt. Im Durchschnitt erwarten diese für das kommende Jahr 21 Emissionen. Florian Kirchmann, Senior Berater der IR.on AG: "Die Emissionshäuser sind mit ihrer Prognose optimistischer als zu Beginn des letzten Jahres (15 Emissionen), jedoch zurückhaltend im Vergleich zum tatsächlichen 2018er Niveau. Das zeigt zum einen die weitere Etablierung des Segments, zum anderen die bestehende Unsicherheit vor allem aufgrund des volatilen Kapitalmarktumfelds." Bei den Zinssätzen geht die Mehrheit der Emissionshäuser von stabilen bis leicht steigenden Kupons aus. Top-Branche bleibt der Immobiliensektor. Ein Rating und die Wahl des Börsensegments spielen nach Einschätzung der Bankenvertreter eine untergeordnete Rolle für den Erfolg einer Emission. Insgesamt sehen nahezu alle Häuser eine fortschreitende Professionalisierung des Segments. Nachholbedarf gibt es im Bereich Kommunikation, wie die in der Studie untersuchten Basiskriterien für die Investor Relations-Arbeit zeigen. Florian Kirchmann: "Wir haben die IR-Webseiten der 30 Emittenten hinsichtlich grundlegender IR-Informationen untersucht und mit einem Transparenzindex ("IR.score") versehen. Ein Drittel der Webseiten (10 Emittenten) entspricht mit einem Score von 3,5 oder niedriger nicht dem von Investoren geforderten Informationsstandard, darunter acht Kapitalmarktneulinge." Eine Zusammenfassung der Erhebung ist über die Website der IR.on AG unter https://ir-on.com/kmu-anleihen/ erhältlich. Über die IR.on AG Die IR.on AG ist eine unabhängige Beratungsgesellschaft für Investor Relations, Finanzmarkt- und Unternehmenskommunikation. Die Agentur begleitet branchenübergreifend Unternehmen aller Größenklassen bei der Entwicklung von Investor Relations Strategien, im IR-Tagesgeschäft, bei Kapitalmaßnahmen, bei Mergers & Acquisitions und in Spezialsituationen wie Krisenlagen oder Restrukturierungen sowie bei der Pressearbeit mit Finanz- und Wirtschaftsmedien. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen mit Sitz in Köln und Frankfurt am Main ist inhabergeführt. Die Berater der IR.on AG vereinen Erfahrungen aus über 300 Kommunikationsprojekten, mehr als 200 realisierten Geschäfts- und Quartalsberichten sowie mehr als 100 Kapitalmarkttransaktionen. Mit 24 begleiteten KMU-Anleiheemissionen gehört IR.on zu den führenden Beratungsgesellschaften in diesem Sektor. Kontakt: IR.on Aktiengesellschaft Florian Kirchmann, Frederic Hilke Mittelstr. 12-14, Haus A 50672 Köln T +49 221 9140-970 F +49 221 9140-978 E info@ir-on.com http://www.ir-on.com ÜBERSICHT DEUTSCHER KMU-ANLEIHEN 2018 Kriterien: I. 1.000er-Stückelung, II. Börsennotierung, III. Maximalvolumen 150 Mio. EUR Emittent Branche La- Ku- Ziel-volu- Platziertes uf- pon men (in Volumen (in ze- (p. Mio. EUR) Mio. EUR) it a.) 7×7 Energiewerte Erneuerbare 20- 4,50 10 k. A. Deutschland II. GmbH Energien 18- % & Co. KG /2- 8 Accentro Real Estate Immobilien 20- 3,75 100 100 AG 18- % /2- 1 Carbo Funding AG Rohstoffe 20- 8,00 30 k. A. 18- % /2- 1 DEAG Deutsche Unterhaltung 20- 6,00 25 20 Entertainment AG 18- % /2- 3 Deutsche Effectenund Finanzdienst- 20- 4,00 15 11,2 WechselBeteiligungsge- leistungen, 18- % sellschaft AG Beteiligungen /2- 3 Deutsche Lichtmiete Elektrotech- 20- 5,75 10 10 Finanzierungsgesell- nik 18- % schaft mbh /2- 2 Deutsche Lichtmiete Elektrotech- 20- 5,75 30 Platzierung Finanzierungsgesell- nik 18- % läuft schaft mbh /2- 3 DIC Asset AG Immobilien 20- 3,50 100 150 18- % /2- 3 DIOK RealEstate AG Immobilien 20- 6,00 250 25 18- % /2- 3 Eyemaxx Real Estate Immobilien 20- 5,50 30 30 AG 18- % /2- 3 FCR Immobilien AG Immobilien 20- 6,00 25 25 18- % /2- 3 Ferratum Oyj Finanzdienst- 20- 5,50 100 100 leistungen 18- % /2- 2 Hertha BSC GmbH & Co. Unterhaltung 20- 6,50 40 40 KGaA 18- % /2- 3 Hylea Group S.A. Konsumgüter 20- 7,25 20 16,1 18- % /2- 2 InCity Immobilien AG Immobilien 20- 3,00 20 20 18- % /2- 3 Lang & Cie. Real Immobilien 20- 5,38 18 18 Estate AG 18- % /2- 3 Mogo Finance S.A. Finanzdienst- 20- 9,50 50 75 leistungen 18- % /2- 2 Monaco Resources Rohstoffe 20- 8,75 50 k. A. Group S.A.M. 18- % /2- 3 Neue ZWL Zahnradwerk Automotive 20- 6,50 12,5 12,5 Leipzig GmbH 18- % /2- 4 PCC SE Chemie 20- 4,00 25 19,1 18- % /2- 2 PCC SE Chemie 20- 3,00 25 9,6 18- % /2- 2 PCC SE Chemie 20- 4,00 30 28,8 18- % /2- 3 PCC SE Chemie 20- 4,00 25 Platzierung 18- % läuft /2- 4 Physible GmbH Finanzdienst- 20- 3,00 30 5 leistungen, 18- % Beteiligungen /2- 3 PNE AG Erneuerbare 20- 4,00 50 50 Energien 18- % /2- 3 R-Logitech Logistik 20- 8,50 25 25 18- % /2- 3 Real Estate & Asset Immobilien 20- 3,75 75 k. A. Beteiligungs GmbH 18- % /2- 5 S Immo AG Immobilien 20- 1,75 100 100 18- % /2- 4 S Immo AG Immobilien 20- 2,88 50 50 18- % /3- 0 Semper idem Underberg Konsumgüter 20- 4,00 30 25 AG 18- % /2- 4 SOWITEC group GmbH Erneuerbare 20- 6,75 15 7 Energien 18- % /2- 3 SRV Group Plc Immobilien 20- 4,88 75 75 18- % /2- 2 Stern Immobilien AG Immobilien 20- 6,25 15 9 18- % /2- 4 UBM Development AG Immobilien 20- 3,13 100 75 18- % /2- 3 ViennaEstate Immobilien 20- 3,75 10 10 Immobilien AG 18- % /2- 3 Ø5,1- 1.615,5 1.141,3 1% Quelle: Unternehmensangaben, eigene Recherche 11.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 765373 11.01.2019 AXC0146 2019-01-11/12:37